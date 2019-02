CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE DESCHAMPS KLOPP GUARDIOLA ALLEGRI / La Juventus valuta il proprio futuro a partire dalla prossima stagione. Saranno mesi di riflessioni importanti per capire se il ciclo di Allegri sia arrivato alla conclusione oppure no. I bianconeri non hanno fretta e, come spiega 'Tuttosport', un'eventuale eliminazione con l'Atletico Madrid non inciderà in modo particolare.

Il tecnico a propria volta valuta le opzioni e potrebbe essere uno dei nomi 'caldi' per la, senza scartare l'opzione

Qualora si arrivasse alla separazione, il primo nome sulla lista rimane quello di Zinedine Zidane, che dal canto suo aspetta soltanto una chiamata. Non sarebbe l'unico nome seguito dai bianconeri. Sempre viva la suggestione Deschamps, che ritornerebbe volentieri anche lui a Torino, prendono corpo anche le ipotesi Klopp e Guardiola. Soltanto apparentemente intoccabili sulle panchine di Liverpool e Manchester City.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui