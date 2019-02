CALCIOMERCATO ROMA MONCHI AUSILIO / "Io calciatori ed i miei calciatori adesso siamo concentrati sul campo, mentre il club è sempre al lavoro per rinforzare la squadra e di queste cose sene occupa la società. L'obiettivo è quello di scegliere le migliori persone possibili per poter migliorare". Non conferma, né smentisce il manager dell'Arsenal Unai Emery che nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Bournemouth risponde così a precisa domanda sulla possibilità di tornare a lavorare, a Londra, con Monchi. Un'ipotesi, quella di Monchi all'Arsenal, che come raccontato da Calciomercato.it è concreta e fortemente sponsorizzata anche dallo stesso Emery.

E mentre resta viva anche la possiblità di diventare presidente del Siviglia, lanon può far altro che guardarsi attorno alla ricerca di un sostituto dell'attuale direttore sportivo per farsi trovare pronta in caso di separazione a fine stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'idea della società giallorossa, in caso di rivoluzione, sarebbe quella di non affidarsi ad un nuovo direttore sportivo plenipotenziario, puntando invece su una figura più tecnica. Resta viva la possibilità di ricorrere ad una soluzione interna con la promozione di uno tra Massara e Balzaretti, ma attenzione anche ai profili esterni con Piero Ausilio che, probabile partente all'Inter, secondo il 'Corriere dello Sport' prende quota staccando Massimiliano Mirabelli, ex Milan, e Daniele Faggiano del Parma.

