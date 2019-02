CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE / L'esplosione di Krzysztof Piatek al Milan ha come effetto collaterale l'oscuramento di un gioiello fatto e costruito in caso come Patrick Cutrone. 9 gol e 2 assist in stagione per il classe '98 che dall'arrivo del polacco dal Genoa deve accontentarsi delle briciole: in Serie A solo una gara da titolare, col Napoli tre giorni dopo l'annuncio ufficiale dell'acquisto del 'pistolero'. Poi solo spezzoni e comparse, che portano inevitabilmente ad interrogarsi sul futuro del calciatore a Milano. "Cutrone resta a Milano? Vedremo… - ha spiegato l'altro ieri l'agente Orgnoni -. È un giocatore che vuole giocare e ha sempre accettato le scelte dell’allenatore.

È normale che, se gli spazi dovessero essere estremamente ridotti da qui a fine stagione, in estate si valuterà con la società quella che potrà essere la soluzione migliore per il ragazzo e per il Milan".

Parole che inevitabilmente accendono le fantasie dei tanti club interessati che da tempo seguono gli sviluppi del calciatore. In Italia, in particolare, il Torino ci aveva provato già un anno fa prima di virare su Zaza. Un anno dopo, secondo 'Tuttosport' la prospettiva di un possibile ritorno in Europa porta la dirigenza granata a riaprire il file tornando sulle tracce del baby-bomber rossonero che potrebbe essere tentato da una nuova avventura in Serie A in un contesto che lo porterebbe ad avere sicuramente maggior spazio. Il cartellino costa, ma il patron Cairo e il Ds Petrachi studiano Cutrone da tempo e puntano forte sulla volontà del calciatore di giocare con continuità in un club blasonato. Nel frattempo però il Toro valuta anche Andrea Petagna che alla Spal sta facendo molto bene. In caso di salvezza i ferraresi hanno l'obbligo di riscattarlo per 15 milioni dall'Atalanta, mentre con la retrocessione si aprirebbero scenari interessanti per i granata.

