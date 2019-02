LAZIO MILAN BIGLIA / Il centrocampista del Milan Lucas Biglia ha commentato il pareggio dell’Olimpico con la Lazio, semifinale d’andata di Coppa Italia, ai microfoni della Rai: "La Lazio è una squadra tosta, che gioca bene a calcio. È un ottimo risultato, ora ci mancano altri 90 minuti per raggiungere l’obiettivo. La squadra sta crescendo, io provo a dare il meglio anche quando scendo in campo a gara in corso".

FISCHI - "Non mi interessano, per me contano solo i minuti che gioco e che mi servono per ritrovare la forma migliore. Capisco i tifosi, ma oggi difendo un’altra maglia e penso solo a quello. Sono stato qui quattro anni, ho passato dei momenti brutti ma altri molto belli. Il calcio è questo, ora mi tocca difendere altri colori e lo farò dando il massimo".

CONDIZIONE - "Il chirurgo che mi ha operato ha fatto un grandissimo lavoro.

Durante tre mesi non mi sono mai fermato, sto cercando di ritornare a un buon livello. Sarà difficile ritrovare spazio, visto che i ragazzi sono in un gran momento, ma cercherò di riuscirci".

ACQUISTI - "Piatek e Paquetà hanno dato un tocco di qualità alla squadra, ci serviva maggiore serenità e il mister è stato bravissimo a gestire il gruppo nei momenti difficili. Ci sono stati tanti fattori che hanno portato la squadra a giocare questo calcio".

GATTUSO - "Ha tanti meriti: ci fa sentire fiducia in allenamento, il suo miglior pregio è non mollare mai. Già domani mattina starà incoraggiando chi non ha giocato stasera per spingerlo a dare tutto, è la sua più grande bravura".

RISULTATO - "L’avversario, come ho già detto, è molto forte. Lo 0-0 non decide nulla: manca ancora il match di ritorno, sarà difficilissimo. Era importante non perdere anche se questo risultato non ci favorisce".

KESSIE - "Sta bene, il colpo gli crea qualche fastidio in corsa ed ha preferito di evitare rischi".

