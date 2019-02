Lazio-Milan, Gattuso: “Passo indietro, bene solo la difesa”

LAZIO MILAN GATTUSO / Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai dopo la semifinale d’andata con la Lazio: "A livello qualitativo abbiamo fatto un passo indietro, ma a livello difensivo abbiamo fatto bene. Era la partita che dovevamo fare, la Lazio è una squadra fisica, porta tanti uomini in area di rigore, crea molti grattacapi. Abbiamo commesso tanti errori in fase di impostazione".

PIATEK - “Piatek non è stato mai servito, abbiamo cercato sempre la palla lunga. Spesso Correa marcava Bakayoko e cercavamo sempre lui, dovevamo sfruttare di più le mezzali”.

ERRORI - "Abbiamo palleggiato in maniera non corretta, preso vari contropiedi… Ma non sono d’accordo sul fatto che la Lazio non fosse in salute.

Bisogna stare attenti con loro: ha degli attaccanti veloci che ti mettono in grande difficoltà e grande fisicità".

CAMBI - "Laxalt non è Rodriguez, gli piace giocare sui binari e non ha la sua tecnica. Anche Borini preferisce attaccare la profondità… In ogni caso siamo in crescita, merito di tutto il gruppo e non dei soli nuovi arrivati".

DIFESA - "Confermo che da questo punto di vista siamo in crescita, abbiamo fatto bene anche oggi anche se in altre fasi del gioco abbiamo fatto fatica. Oggi è venuta a mancare quella di possesso".

ENTUSIASMO - "Io allenatore dell’anno? Devo fare ancora tanta strada, la fortuna degli allenatori sono i giocatori. Abbiamo avuto la fortuna di trovare un gruppo giovane che crede fortemente nel lavoro che svolgiamo in settimana. Non mi interessano i riconoscimenti, devo pensare a lavorare e a far tirar fuori il meglio a questi ragazzi".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui