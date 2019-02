LAZIO MILAN INZAGHI / Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni della Rai il pareggio a reti bianche col Milan nel match d’andata della semifinale di Coppa Italia: "È mancato solo il gol, i ragazzi sono stati molto attenti e giocavamo contro la squadra più in forma della Serie A, alla quale non abbiamo concesso nulla. Resta rammarico perché con una gara del genere dovevamo segnare, ma se doveva essere pareggio meglio uno 0-0 che un 1-1".

DIFESA - "Sta facendo grandissime cose, ma anche Patric e Bastos si sono comportati benissimo. Di fronte c’era un avversario di qualità, che abbiamo limitato molto bene. In questo mese abbiamo sofferto qualche assenza, stanno rientrando tutti e questa è un’ottima notizia.

Voglio elogiare Bastos, che è rientrato in gruppo ieri: altri, nelle sue condizioni, si sarebbero rifiutati di scendere in campo dal primo minuto".

DERBY - "Avremo un giorno in meno rispetto ai nostri avversari, il calendario ha deciso che dovessimo giocare di sabato invece che di domenica, ma cercheremo di dare il meglio".

MILAN - "Non credo sia stato rinunciatario, è stato più merito nostro. Sapevamo che ci avrebbero aspettato con linee strette, ma sono stati bravi i ragazzi a mettere in campo le giocate che avevamo preparato. Guardiamo alla prestazione, che è positiva, e pensiamo che tra un mese e mezzo ci giocheremo la finale".

MODULO - "Conta l’interpretazione: l’anno scorso la Lazio è stato il primo attacco d’Italia e il quarto d’Europa, giocando sempre in questo modo. Abbiamo ancora qualità per far gol in ogni gara, poi tutte le annate sono diverse. Continuando così potremo dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Badelj e Leiva possono coesistere, certo, ma in un centrocampo a tre li vedo entrambi come play davanti alla difesa".

EPISODI – "L’anno scorso ci sono successe tantissime cose, preferirei non commentare ma visto che il pallone si sposta penso che nell’occasione del primo tempo l’arbitro abbia fatto bene a non fischiare penalty. Milinkovic-Musacchio? È un contrasto, in altri tempi non si sarebbe mai fischiato questo rigore, ultimamente però ne ho visti vari".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui