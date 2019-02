SERIE B RISULTATI MARCATORI / Dopo Benevento-Pescara, terminata 2-1 per i giallorossi, nella serata di oggi si sono svolte gran parte delle gare in programma della 26^ giornata di Serie B. Il Brescia di Corini viene bloccato sull'1-1 a Padova mentre il Palermo crolla clamorosamente per 3-0 in casa del Crotone. Bene il Lecce sul Verona, vittorioso per 2-1. Successi anche per Salernitana e Cosenza.

Pari tra

Benevento-Pescara 2-1 (44' Coda, 67' Mancuso, 86' Volta)

Ascoli-Foggia 2-2 (12' Rossetti, 30' Deli, 44' Ninkovic, 90' Kragl)

Padova-Brescia 1-1 (57' Mazzocco, 77' Ndoj)

Cosenza-Carpi 1-0 (28' Tutino)

Crotone-Palermo 3-0 (28' Rodhen, 78' Mraz, 90' rig. Simy)

Salernitana-Cremonese 2-0 (61' Minala, 68' Jallow)

Lecce-Verona 2-1 (34' La Mantia, 52' Lucioni, 90' Laribi)



Venezia-Perugia Domani alle ore 19:00

Spezia-Livorno Domani alle ore 21:00

La classifica:

Brescia 47; Benevento* 43; Palermo* 42; Lecce* e Pescara 41; Verona 39; Spezia* e Salernitana 34; Cittadella* e Cosenza 33; Perugia** 32; Ascoli** 29; Cremonese 27; Venezia** 26; Foggia e Livorno** 23; Crotone 22; Carpi 21; Padova 19.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

