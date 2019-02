La semifinale d’andata di coppa Italia finisce 0-0 all’Olimpico. Nella Lazio bene Acerbi, mentre non brilla Immobile. Nel Milan ottima prova per Paquetà, ma non per Piatek.



LAZIO

Strakosha 6 - Impreciso con le giocate di piede. Quasi mai impegnato.

Patric 6 - Adattato nel ruolo di centrale, ci mette tutto l’impegno possibile per dimostrarsi all’altezza della situazione. Rimedia un giallo evitabile.

Acerbi 6,5 - Deciso nelle chiusure. Gestisce con personalità una difesa inedita, marcando alla perfezione Piatek.

Bastos 6 - Torna dopo quasi tre settimane di assenza per un infortunio alla coscia. Non commette errori.

Romulo 6 - Intraprendente sulla fascia destra. Non fa rimpiangere Marusic, anzi.

Milinkovic 6 - Fisicità e geometria al servizio dei compagni. Cerca di prendere per mano la squadra.

Leiva 6 - Spezza il gioco avversario e fa ripartire l’azione. Punto di riferimento in regia.

Parolo 6 - Generoso, ma quasi mai pericoloso. Raddoppia sempre la marcatura in fase di non possesso. Dal 73’ Luis Alberto - 6.

Lulic 6 - Instancabile sull’out di sinistra. Prezioso in entrambe le fasi.

Correa 6 - Marcato stretto dai rossoneri, cresce nella ripresa. Dribbling spettacolari, ma manca il cinismo sotto porta.

Immobile 5,5 - Troppo solo in avanti. Nel primo tempo si divora un rigore in movimento. Nella ripresa svaria su tutto il fronte offensivo, senza finire sul tabellino dei marcatori. Sull’impegno nulla da dire. Dall’80’ Caicedo s.v.

All. Inzaghi 6 - Non rinuncia alla difesa a tre, nonostante le assenze di Wallace e Radu. Squadra nel complesso ordinata.



MILAN

Donnarumma 6 - Attento sulle conclusioni da fuori di Leiva e Milinkovic. Non corre grandi pericoli.

Calabria 6 - Contiene le avanzate di Lulic.

Nel primo tempo è costretto agli straordinari.

Musacchio 6 - Bene nel gioco areo, sicuro nei disimpegni .

Romagnoli 6 - Vince ai punti il duello con Immobile. Rimedia un giallo per un fallo su Correa.

Laxalt 5,5 - Romulo non è un buon cliente e quando attacca lo mette in difficoltà. Più attento a difendere che a proporsi.

Kessié 5,5 - Dà equilibrio in mezzo al campo, ma è costretto a uscire per infortunio. Dal 23’ Calhanoglu 5,5 - Prestazione senza infamia e senza lode.

Bakayoko 6 - E’ l’anima del centrocampo del Milan. Si fa sentire con l’arbitro e anche con i compagni. Allenatore in campo.

Paquetà 6,5 - Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di buono. Nel secondo tempo la Lazio cerca di prendergli le misure non senza difficoltà. Dall’85’ Biglia s.v.

Suso 5 - Si abbassa per ricevere il pallone. Non punge come dovrebbe. Dal 72’ Castillejo 5,5 - Entra e non cambia l’economia del match.

Piatek 4,5 - Tiene in apprensione la difesa biancoceleste, ma alla fine risolta innocuo. Sembra avere le polveri bagnate. Prestazione deludente.

Borini 5,5 - Tanta corsa e poca qualità. Troppo speso lontano dal vivo dell’azione.

All. Gattuso 6 - La sua squadra sa soffrire e esce senza subire gol.



TABELLINO

LAZIO-MILAN 0-0

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic, Leiva, Parolo (dal 73’ Luis Alberto), Lulic; Correa, Immobile (dall’80’ Caicedo). A disp. Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Durmisi, Marusic, Badelj, Cataldi, Jordao, Pedro Neto. All. Inzaghi.



MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié (dal 29’ Calhanoglu), Bakayoko, Paquetà (dall’85’ Biglia); Suso (dal 72’ Castillejo), Piatek, Borini. A disp. Reina, Donnarumma A., Abate, Conti, Strinic, Rodriguez, Bertolacci, Montolivo, Cutrone. All. Gattuso.



ARBITRO: Orsato (Sez. Schio)

AMMONITI: Parolo (L), Romagnoli (M), Calabria (M), Patric (L), Donnarumma (M)

