COPPA ITALIA LAZIO MILAN / La prima gara della doppia sfida di semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan si conclude senza colpo ferire. Lo 0-0 è il frutto di una partita piuttosto bloccata, alternata da momenti in cui i padroni di casa sono apparsi leggermente più pericolosi rispetto agli avversari.

Il più attivo tra i biancocelesti è sembrato, piuttosto mobile in mezzo al campo e in cerca degli spazi giusti per inserirsi. Non male neanche, l’uomo più pericoloso dei biancocelesti. Poca concretezza invece per il bomber rossonero, mai veramente in partita e annullato dalla stretta marcatura di