CALCIOMERCATO JUVENTUS KOULIBALY DYBALA / Mancano oltre tre mesi alla riapertura del calciomercato, ma i rumors sulle big italiane non si fermano mai. Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha ipotizzato nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, un clamoroso scenario per i bianconeri: “Paulo Dybala credo debba trovare una nuova esperienza.

Forse proprio il Napoli, visto che ora ha Carlo Ancelotti in panchina, potrebbe essere la scelta ideale per la sua carriera”.

Cobolli Gigli, inoltre, ha allargato l’eventuale operazione trasformandola in un clamoroso scambio: "Per acquistare la Joya servono circa 130 milioni di euro, ma se fossi nella Juventus non mi lascerei scappare Koulibaly. Farei di tutto per prenderlo".

