Calciomercato Roma, Monchi-Arsenal: il tecnico Emery non smentisce...

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / Il futuro di Monchi continua ad essere un'incognita: il direttore sportivo della Roma, infatti, è sempre nel mirino dell'Arsenal, come anticipato da Calciomercato.it.

I rumors sul dirigente spagnolo si susseguono (con i Gunners pronti a strapparlo al club capitolino versando l'importo della clausola rescissoria) e oggi, il tecnicoli ha di fatto alimentati.

Durante la conferenza stampa nella vigilia del match col Bournemouth, infatti, alla domanda riguardante l'interessamento per l'ex ds del Siviglia, l'allenatore iberico ha risposto così: "Di queste cose si occupa la società. I calciatori ed io siamo concentrati sugli impegni in campo, mentre il club è sempre al lavoro per rinforzare la squadra. L'obiettivo è quello di scegliere le migliori persone possibili per poter migliorare". Non sarà una conferma, ma di certo non è una smentita...

