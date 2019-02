Real Madrid, pessime notizie per Ramos: l'annuncio della UEFA

RAMOS REAL MADRID SQUALIFICA / Giungono notizie negative per il Real Madrid: la commissione disciplinare della UEFA, infatti, ha comunicato oggi pomeriggio l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Sergio Ramos per aver “ricevuto un’ammonizione di proposito”, violando così l’articolo 15 del regolamento della competizione, durante il match di Champions League tra gli spagnoli e l’Ajax dello scorso 13 febbraio.

Il 14 febbraio, la UEFA aveva già annunciato l’apertura dell’indagine a causa delle dichiarazioni del difensore, che dopo la partita aveva quasi ammesso in zona mista la sua colpa. Sergio Ramos conoscerà il suo destino giovedì prossimo, e i precedenti non sono incoraggianti: Geoffrey Kondogbia del Valencia, infatti, dovrà saltare entrambe le gare degli ottavi di Europa League a causa della squalifica rimediata per la stessa accusa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui