CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID JAMES RODRIGUEZ NEYMAR / Il Real Madrid è alla ricerca di un grande colpo da regalare ai propri tifosi durante la prossima estate. Il sogno del presidente Perez porta il nome di Neymar, brasiliano attualmente al PSG.

Per provare a soddisfare le richieste dei parigini, il numero uno del Real potrebbe sfruttare l'eventuale ritorno nella capitale di James, in prestito con diritto di riscatto al Baryern Monaco.

Qualora il club tedesco non riscattasse l'attaccante, su cui c'è anche la Juventus, il presidente blancos potrebbe inserirlo nella trattativa con il PSG per Neymar. Secondo quanto riportato dal giornalista Eduardo Inda durante il programma 'El Chiringuito', gli spagnoli potrebbero offrire il cartellino del colombiano più 170 milioni di euro per abbracciare Neymar.

