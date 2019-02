Juventus, Ronaldo investe sul trapianto dei capelli

JUVENTUS RONALDO / Cristiano Ronaldo vuole lasciare il segno non solamente in campo ma anche nel mondo degli investimenti. L'ultima decisione del portoghese lo ha visto investire nel business del cuoio capelluto. L'attaccante infatti ha investito nell'azienda Insparya, specializzata nel trapianto dei capelli.

Tale società è pronta a espandersi anche in Portogallo e nei paesi limitrofi. Di seguito il comunicato dell'azienda: "Insparya è la materializzazione della mia visione per il futuro, una leva per grandi scoperte, un modo per esplorare altre possibilità nel campo della medicina, della ricerca e della tecnologia".

Lo stesso campione portoghese "aiuterà - si legge - nel campo della ricerca, nello sviluppo di progetti per la salute del capello".

