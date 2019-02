UFFICIALE LEICESTER RODGERS / Il Leicester City ha un nuovo allenatore: oggi pomeriggio, infatti, le foxes hanno ufficializzato l'ingaggio di Brendan Rodgers. Il nordirlandese ha rilasciato già le sue prime dichiarazioni ai canali social della sua nuova squadra: "Per me è un onore, abbiamo le basi per crescere e raggiungere grandi obiettivi.

Con la mia esperienza, e il talento dei nostri calciatori, possiamo puntare al successo".

L'ex allenatore di Celtic e Liverpool sostituisce l'esonerato Claude Puel: il francese, in carica dal 2017, ha pagato la nefasta striscia di risultati in Premier League, con cinque sconfitte (l'ultima, un 1-4 interno col Crystal Palace) e un pareggio nelle ultime sei giornate. Per Rodgers un progetto a lungo termine, con un contratto fino a giugno 2022.

