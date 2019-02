CALCIOMERCATO JUVENTUS PLUSVALENZE / Quaranta milioni in tre settimane: è il tesoretto messo da parte dalla juventus grazie alle plusvalenze. Tre i calciatori che da inizio febbraio ad oggi hanno lasciato in maniera definitiva la società bianconera: Cerri, divenuto a tutti gli effetti un calciatore del Cagliari, Sturaro, riscattato dal Genoa e Audero, passato a titolo definitivo alla Sampdoria.

Tre operazioni che complessivamente hanno portato alle casse della Juventus oltre 40 milioni di euro: il riscatto di Sturaro da parte del Genoa ha generato un plusvalenza di 12,9 milioni; quella di Cerri da parte del Cagliari 8,4 milioni. Infine, notizia di oggi, l'obbligo di riscatto scattato per Audero: 20 i milioni sborsati dallaper una plusvalenza di 19,9 milioni. In totale le tre operazioni hanno generato plusvalenze per 41,2 milioni di euro.

