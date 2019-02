CALCIOMERCATO MILAN OLMO MORO MARIN / Il Milan guarda anche ai giovani e punta sulla Croazia: tris di nomi nel mirino degli scouting rossoneri per la prossima stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come si legge su 'sportmediaset.it', il prossimo 7 marzo gli osservatori del Milan sono attesi a Zagabria per la sfida di Europa League tra lae il: nel mirino ci sono lo spagnolo Dani, Nikolae Antonio. Il primo è un trequartista di 20 anni che in stagione ha messo a segno cinque reti; Moro è invece un centrocampista, classe 1998. Infine, Antonio Marin, il più giovane dei tre: 18 anni, esterno offensivo mancino che può destreggiarsi anche come punta centrale. Su di loro si sono posati gli occhi del Milan.