Calciomercato Inter, duello con la Juve per mister 60 milioni

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS FRED / Arrivato in estate come fiore all'occhiello del mercato estivo, Fred non ha sicuramente rispettato le aspettative.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Pagato 60 milioni di euro per strapparlo al Manchester City, il centrocampista brasiliano non gioca con la maglia deldal 26 dicembre e la sua permanenza ai Red Devils non è affatto sicura. Alla ricerca di rinforzi in mediana, anchestanno monitorando con attenzione la situazione dell'ex giocatore dello, pronte a considerare un investimento in presenza di una formula vantaggiosa per arrivare al brasiliano.