CALCIOMERCATO JUVENTUS RICHARDSON ALEX SANDRO / Alla Juventus il pensiero primario è la sfida del 14 marzo contro l'Atletico Madrid: i bianconeri sono chiamati a ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano, il risultato maturato al termine di una gara dove diversi giocatori della squadra di Allegri hanno reso al di sotto le alternative.

Tra questi c'è anche, uno dei calciatori a fine stagione potrebbe lasciare Torino: per la sua sostituzione si parla da tempo di, in rotta con il, ma oltre al brasiliano altri nomi possono entrare nei pensieri di Paratici.

Ad esempio Andrew Robertson del Liverpool è uno di quei calciatori che per età, caratteristiche e valori si sposa alla perfezione con la politica della Juventus: 24 anni, valutazione intorno ai 50 milioni di euro, proprio la stessa del brasiliano ora in bianconero. Così non è fantamercato ipotizzare un possibile affare sull'asse Liverpool-Torino con Alex Sandro alla corte di Klopp e Robertson in Serie A. Uno scambio che richiama un'altra possibile operazione di cui si è parlato nelle ultime settimane, lo scambio Salah-Dybala. E la tratta Inghilterra-Italia non è mai stata così trafficata.

