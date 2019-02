CALCIOMERCATO INTER PALACIOS / Non è ancora detta l'ultima parola per Exequiel Palacios, 20enne centrocampista del River Plate: il talento sudamericano sembrava destinato al Real Madrid ma ora le cose potrebbero cambiare. L'accordo sulla parola con il club argentino e il calciatore potrebbe non avere un seguito formale: colpa dell'infortunio, la frattura del perone della gamba destra, e della scelta dello staff medico di non operare il ragazzo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come si legge su 'sportmediaset.it, questa decisione che non avrebbe trovato il benestare dei medici del Real Madrid, consultati per l'occasione, che avrebbero invece optato per un intervento chirurgico immediato. Così l'accordo sulla parola (20 milioni di euro) potrebbe anche decadere e l'Inter è alla finestra pronta ad approfittarne: se il Real dopo dicembre non si è fatto più vivo con il River e il calciatore, Javieravrebbe invece avuto colloqui costanti. Se gli spagnoli si tirassero dietro, i nerazzurri proverebbero l'affondo per