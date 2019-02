INTER WANDA NARA ICARDI/ Tiene ancora banco il dilemma Icardi in casa Inter e a prendersi le prime pagine dei giornali è sempre Wanda Nara, moglie e procuratrice del centravanti argentino.

La rivista argentina 'Gente' ha intervistato la showgirl sudamericana e, nelle ultime ore, ha rilasciato qualche anticipazione delle sue parole: "In molti provano a destabilizzarmi. Mauro è la prima persona a credere in me e il nostro amore è per tutta la vita". Per le ultime notizie sui nerazzurri---> clicca qui!

Nell'estratto si legge infine: "Sto preparando i miei figli a combattere con l'invidia e il male".

