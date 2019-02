CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO ISCO / Marcelo e Isco sono da tempo nel mirino della Juventus: brasiliano e spagnolo rappresentano due possibili rinforzi per la squadra bianconera e i loro nomi tornerebbero buoni sia in caso di conferma di Allegri, sia nel caso in cui il tecnico toscano lasci spazio a Zidane, ad oggi candidato numero uno per la successione in panchina.

Dalla Spagna arriva la notizia dell'offerta del club piemontese per il due del: come si legge su 'donbalon.com', per Marcelo sarebbe pronta una cifra complessiva di 40 milioni tra parte fissa e bonus (circa 10 milioni) mentre per il centrocampista lasi spingerebbe fino a 60 milioni. Proprio quest'ultima trattativa sarebbe la più complicata visto che il club spagnolo vorrebbe privarsi di Isco solo davanti ad una proposta di 100 milioni. Una cifra al momento distante molto da quella prospettata dai bianconeri.