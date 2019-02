CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI / Dopo il gol con il Parma Piotr Zielinski potrebbe festeggiare presto anche il rinnovo di contratto: la trattativa tra gli agenti del calciatore polacco e il Napoli è entrata nella fase decisiva.

Come raccontato da Calciomercato.it, Zielinski e Napoli hanno già un accordo sull'ingaggio (da 2,6 milioni di euro di parte fissa più bonus che porterebbero ad una cifra vicina ai 3 milioni di euro) ma devono ancora raggiungere l'intesa sulla clausola rescissoria. Quella attuale è da 65 milioni di euro ma l'intenzione del club partenopeo è alzarla fino ai 90 milioni: questo il nodo da sciogliere prima della definitiva fumata bianca.in questa stagione è stato impiegato spesso da esterno sinistro del centrocampo a quattro dianche se non sono mancate le occasioni in cui il polacco si è destreggiato al centro della mediana.