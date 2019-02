SERIE A GIUDICE SPORTIVO SQUALIFICATI/ Sono cinque i giocatori fermati dal giudice sportivo per la prossima giornata di Serie A. Si tratta di: Duncan (Sassuolo), Ekdal (Sampdoria), Deiola (Cagliari), Hetemaj (Chievo) ed Erik Pulgar (Bologna).

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il provvedimento disciplinare è scattato per questi ultimi quattro per somma di ammonizioni, mentre per il centrocampista dei neroverdi viene punito il cartellino rosso rimediato nel finale della sfida contro la SPAL. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui! Cinquemila euro di ammenda inoltre per il direttore sportivo del Torino, reo di essersi approcciato all'arbitro con toni offensivi all'intervallo della sfida con l'Atalanta dello scorso sabato.