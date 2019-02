CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU/ Intervistato ai microfoni di 'Mundo Deportivo', Gerard Deulofeu, esterno offensivo del Watford, ha parlato del periodo trascorso con la maglia del Milan nella stagione 2016/2017: "I mesi rossoneri sono stati i più felici della mia carriera.

Sin dal primo momento in cui ho messo piede in campo ho sentito la fiducia del club e penso di aver dato un grandissimo aiuto". Per le ultime notizie sui trasferimenti del club meneghino---> clicca qui!

Sul calciomercato: "Un possibile ritorno? A priori non posso escludere nulla ma ora devo pensare al Watford".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui