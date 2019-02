CHELSEA SARRI KEPA / Il Chelsea torna in campo domani sera in Premier League contro il Tottenham dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Carabao Cup e il caso Kepa. Proprio sul portiere spagnolo si è soffermato in conferenza stampa Maurizio Sarri che è tornato a parlare di quanto accaduto alla fine del secondo tempo supplementare quando l'estremo difensore si è rifiutato di uscire dal campo per far entrare il compagno di squadra Caballero. "Ha chiesto scusa allo staff tecnico ma non è stato abbastanza, poi ha detto scusa ai suoi compagni di squadra, al club, ha fatto un grosso errore ma dobbiamo essere superiori: non vogliamo ucciderlo".

L'allenatore non ha eliminato i dubbi sulla presenza in campo di Kepa domani contro gli Spurs ma ha rimarcato che con la decisione sul portiere "voglio inviare un messaggio al mio gruppo". Intanto la decisione del club già è arrivata con una sanzione a Kepa pari a una settimana di stipendio.

Sarri ha parlato anche del suo futuro e del possibile esonero: "La squadra è con me? Se hai visto la partita di domenica hai la risposta. Sotto pressione? No, non sono sotto pressione ma devi chiederlo al club. Non capisco perché mi fai qusesta domanda, sai bene che non sono in grado di rispondere. Se vuoi la mia opinione non sono sotto pressione, o meglio lo sono ogni 3-4 mesi: faccio questo lavoro da 35 anni, per me la pressione è normale. Voglio vincere tutte le partite, non soltanto domani".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui