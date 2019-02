CALCIOMERCATO LEICESTER CITY RODGERS/ Brendan Rodgers, attuale tecnico del Celtic ed ex Liverpool, rimpiazzerà Claude Puel sulla panchina del Leicester City.

L'allenatore classe 1973 in mattinata ha ricevuto il via libera dal club scozzese per trattare con i campioni d'Inghilterra del 2016 e l'affare sembra ora in dirittura d'arrivo. Per le ultime notizie sulla Premier League---> clicca qui!

Secondo il media britannico, Rodgers sarebbe già a Leicester e l'ufficialità del suo ritorno in Inghilterra potrebbe avvenire prima del fischio d'inizio della sfida fra il team ora dell'ex Reds e il Brighton.

