FIORENTINA ATALANTA CONFERENZA PIOLI SPALLETTI VAR / Vigilia di Coppa Italia per la Fiorentina di Stefano Pioli, che domani sera ospiterà l'Atalanta nella semifinale di andata. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore viola è tornato sulle accese polemiche post Fiorentina-Inter: "Penso che se ne sia parlato a sufficienza e anche oltre, il VAR è stato criticato in una sola direzione. Senza il VAR la partita sarebbe finita 2-2. L'arbitro non si è tolto i dubbi sul fallo di mano di D'Ambrosio e ha ritenuto giusto non cambiare idea. Non voglio tornare indietro, ma col rigore di polpastrello l'Inter prese due punti in più.

Non sono preoccupato per l'arbitraggio, tutti daranno il massimo. Fiorentina squadra più aiutata? Abbiamo subito errori anche noi. Abbiamo subito sei rigori per fallo di mano e pochi di questi erano certi. Mi viene in mente quello dicontro la, ad esempio. Noi dobbiamo dare il massimo, la squadra è in crescita e l'ambiente e l'aria che respiro con i tifosi è bellissima. Dobbiamo proseguire su questa strada affinché la stagione sia la migliore possibile. Con questa voglia di lottare e di non arrendersi mai, possiamo toglierci qualche soddisfazione".

Infine, sul doppio confronto con l'Atalanta: "Non è mai capitato negli ultimi anni di non avere le prime tre del campionato nelle semifinali. Abbiamo già combattuto ad armi pari contro l'Atalanta e domani vogliamo provare a prenderci dei vantaggi in vista del ritorno".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui