CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN RABIOT / Ancora tutto da scrivere il futuro di Adrien Rabiot: in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e fuori squadra da dicembre, il 23enne centrocampista francese sembrava destinato al Barcellona ma dalla Spagna giungono voci sulla decisione dei blaugrana di tirarsi indietro dopo l'acquisto di de Jong.

Intanto, 'France Football' riferisce di un'altra pretendente che avrebbe rinunciato al calciatore: ilavrebbe, infatti, deciso di mollare la presa su. Sul centrocampista restano comunque diverse società: in Italialo seguono da tempo, all'estero si è parlato anche di squadre die non è da escludere un ritorno di fiamma proprio del Barcellona che fino a pochi mesi fa sembrava avere in pugno il calciatore. Insomma per Rabiot il futuro è ancora tutto da decifrare ma intanto sembra esserci una pretendente in meno.