CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA / Federico Chiesa sarà uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo: la Fiorentina vorrebbe tenersi il proprio gioiello, ma sul 21enne figlio d'arte è pronta a scatenarsi una vera e propria asta e resistere potrebbe diventare difficile. In Italia la corte arriva da Juventus, Inter e Napoli con i bianconeri che sarebbero pronti anche a sacrificare Douglas Costa pur di arrivare al calciatore viola.

All'estero, invece, un po' tutte le big hanno acceso i riflettori su Chiesa: dalal, dalal. Proprio i blancos, riferiscono in Spagna, sono segnalati molto attivi sulla promessa del calcio italiano: per strapparlo alla Fiorentina serviranno però almeno 70 milioni di euro, una cifra che per Florentino- intenzionato a rivoluzionare la rosa in estate - non rappresenterebbe un problema. A favore del Real, così come anche delle altre pretendenti estere, ci sarebbero le ultime polemiche che hanno coinvolto Chiesa: un fattore che sta spingendo l'entourage del calciatore a considerare attentamente la possibilità di lasciare la Serie A per cercare la consacrazione lontano dall'Italia.