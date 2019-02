INTER BENITEZ / Ai microfoni di 'As' Rafa Benitez torna a pungere l'Inter, allenata dal giugno al dicembre 2010: "Non funzionarono i miei metodi? Be', non sono d'accordo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ho vinto due titoli - Supercoppa italiana e Mondiale per Club, ndr - nonostante il mancato arrivo dei rinforzi che ci avevano promesso. Arrivò solo Coutinho, che però allora era giovanissimo", ha concluso il tecnico spagnolo attualmente alla guida del Newcastle.