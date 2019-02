FIORENTINA-INTER MESSAGGI DAVIDE ASTORI - Si continua a parlare di Fiorentina-Inter. Questa volta, però, non si tratta di questioni di campo, ma dei beceri commentati che si sono scatenati da parte di alcuni individui sui profili social della società dei Della Valle dopo la concessione del rigore, poi realizzato da Veretout per il 3-3 finale, da parte dell'arbitro Abisso. Ancora più vergognosi, perché hanno avuto come bersaglio Davide Astori, il capitano viola prematuramente scomparso il 4 marzo del 2018.

E il club toscano non ci sta: "La Fiorentina ha assistito sgomenta e profondamente rattristata al susseguirsi di messaggi vergognosi, postati da alcuni individui sui vari canali social ufficiali del Club, che hanno avuto come bersaglio Davide Astori - la nota ufficiale dei gigliati - La Società viola è in contatto costante con le autorità competenti affinché questi sciacalli vengano perseguiti come meritano. Noi continuiamo a credere nello sport e nei valori che esso rappresenta. Un episodio non può scatenare questa rabbia insensata e facciamo appello ai tifosi veri affinché isolino questi individui indegni". E non possiamo che essere d'accordo.