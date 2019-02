Calciomercato Cagliari, per Nandez doppia pista spagnola

CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ SIVIGLIA REAL SOCIEDAD BOCA - Il suo passaggio al Cagliari, nella sessione di mercato di riparazione, sembrava cosa fatta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Alla fine, però, il club sardo e il Boca Juniors non hanno raggiunto l'accordo e la trattativa per Nahitanè saltata (con i rossoblu che hanno virato sudel). Per il centrocampista uruguaiano, però, le porte dell'Europa si riapriranno in estate e sulle sue tracce sono segnalate due squadre spagnole:. Lo sostiene 'elgoldigital.com'. Datato è l'interesse anche dell', ma non è da escludere un ritorno di fiamma della società di, o di altri club della