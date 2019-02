FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Anche i campionati giovanili entrano nel vivo, nelle fasi decisive, dalla prima da titolare di Labriola alle promesse dell'Under 17 di Atalanta e Empoli. Tutto questo in Football Under, la rubrica settimanale sui giovani talenti su Calciomercato.it, ecco il punto:

1. E' stata la giornata delle prime volte per Valerio Labriola che venerdì scorso in Napoli-Udinese ha giocato per la prima volta titolare in questa stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro rimediata a luglio che l'ha tenuto lontano dai campi per circa sette mesi. Non finisce qui, Labriola ha vissuto un percorso luminoso nel settore giovanile del Napoli da mezzala o trequartista mentre Baronio l'ha schierato da regista, da play con il compito di dettare i tempi del gioco.

2. Il Milan sta cercando di rialzare la testa nella categoria Primavera, d'evitare la retrocessione. Il pareggio in trasferta contro il Torino è un ottimo risultato, stanno emergendo di più anche le qualità di ragazzi che finora non si sono espressi al meglio. Uno di questi è Alessio Brambilla, mediano classe '2001 che può giocare da difensore centrale e che ieri ha realizzato il gol del vantaggio rossonero pareggiato poi dall'ex Inter Belkheir.

3. Rapidità, accelerazione sia nel breve che nel lungo, fisicità e capacità nei duelli, nell'uno contro uno, sono queste le qualità che stanno premiando Paolo Gozzi, difensore classe '2001 della Primavera della Juventus che sta trovando spazio nella Nazionale Under 19 e che domenica nel 5-1 inflitto al Chievo Verona ha realizzato anche il suo primo gol stagionale.

4. La Primavera della Roma non è riuscita a vincere domenica sul campo del Palermo, la gara è finita 0-0 e Celar ha anche fallito un rigore al 93'. De Rossi ha lanciato anche l'ultimo acquisto, l'innesto arrivato dal Brasile a fine gennaio. Si tratta dell'attaccante classe '2001 Estrella Galeazzi, acquistato dal Ferroviario, una società di Sao Paulo con cui ha giocato anche in Under 20. Dopo l'esordio in Youth League contro il Midtjylland, Galeazzi ha debuttato anche in campionato a Palermo.

5. Il Genoa come il Milan sta provando ad evitare la retrocessione, la vittoria di ieri nel derby contro la Sampdoria può essere un'iniezione d'entusiasmo. Il protagonista col gol decisivo per il 2-1 finale è stato Flavio Bianchi, attaccante classe '2000 dotato di fisicità, buone qualità tecniche, che sa lavorare spalle alla porta, da centro-boa, ai tempi dell'Under 15 giocava con Pellegri e il Genoa vinse la fase italiana della Nike Premier Cup, perdendo poi quella internazionale solo ai rigori contro i ghanesi della Right to Dream Academy.

Il fiuto sotto porta c'è, quello decisivo nel derby è il nono gol stagionale.

6. Nell'Under 16 del Palermo c'è un centravanti a cui prestare grande attenzione, si tratta di Daniele Montevago, che presenta un ottimo mix tra fisicità, coordinazione, qualità tecniche. Domenica una grande parata di Baietti gli ha negato nella gara contro il Napoli la gioia di un fantastico gol in rovesciata. Spicca per la capacità di combattere in area di rigore, ha realizzato 14 gol finora.

7. Con una doppietta contro il Parma Lucio Gaeta dell'Under 17 della Fiorentina ha raggiunto quota 15 gol, hanno fatto meglio di lui solo Lipari della Juventus, Esposito dell'Inter e Cancellieri della Roma. La Fiorentina l'ha preso dall'Assocalcio Salerno quando aveva 14 anni, ama partire da sinistra per poi accentrarsi con il destro ma può giocare anche al centro dell'attacco, ha cattiveria sotto porta come dimostrano i gol realizzati in tutte le categorie.

8. Per Kristjan Asllani è un grande momento, ha conquistato cinque presenze sotto età in Primavera segnando anche un gol nel 3-3 contro il Sassuolo, è stato convocato per uno stage della Nazionale albanese di categoria e domenica con l'Under 17 dell'Empoli contro la Juventus è stato protagonista assoluto, segnando una doppietta nel 4-1 inflitto alla Juventus, Il trequartista è un ruolo sensibile in casa Empoli: dalla prima squadra con le storie di Zielinski, Saponara, Verdi e Zajc al vivaio con Giuseppe Montaperto preso dalla Juventus che poi non ha voluto riscattarlo.

9. Da Montaperto dell'Empoli a quello del Napoli, Christian che domenica è andato a segno nella vittoria dell'Under 17 azzurra contro il Cosenza. Attaccante fisicamente strutturato, sa proteggere il pallone con il lavoro da centro-boa reggendo l'uno contro gli uno con gli avversari. Ha fiuto del gol, capacità d'attaccare gli spazi, sa coprire anche l'area cercando la sponda dei compagni, deve lavorare sotto il profilo della velocità nel pensiero e nell'esecuzione. Qualche problema fisico gli ha tolto continuità, è a quota 5 gol, uno già in più rispetto ai 4 realizzati in Under 16.

10. L'Atalanta già lavora al nuovo Kulusevski che trova sempre più spazio con Gasperini, sabato nella sconfitta di Torino è entrato al 18' al posto di Gosens. Nell'Under 17 nerazzurra c'è un centrocampista già in doppia cifra, ha raggiunto quota 10 gol con la doppietta contro la Spal: si tratta di Lukas Vorlicky, che l'Atalanta ha preso dal Zbrovojka Brno nell'estate del 2017. In Under 17 Vorlicky sta confermando le grandi qualità che ha messo in evidenza in Under 16.

