LAZIO MILAN FORMAZIONI DIRETTA TV MERCATO COPPA ITALIA INZAGHI GATTUSO PIATEK IMMOBILE / Sarà una rivincita dello scorso anno, ma a campi invertiti. Mentre la passata stagione il Milan, vincitore ai rigori, ospitò la Lazio a San Siro nella gara d'andata, stavolta saranno i rossoneri a giocare la prima partita fuori casa. E la sfida è in programma stasera all'Olimpico alle 21, con i biancocelesti in emergenza difensiva e i rossoneri che arrivano da un momento di forma decisamente buono. Per le due squadre è un momento cruciale della stagione: la Coppa Italia è per entrambe un obiettivo concreto, insieme alla qualificazione in Champions League e il fatto che le prime tre classificate del campionato (Juventus, Napoli e Inter) siano state eliminate, rappresenta un incentivo notevole per raggiungere prima la finale e poi la conquista del trofeo. Il Milan arriva dalla vittoria con il Napoli a San Siro firmata Piatek, la Lazio, unica a vincere in trasferta, dal successo ottenuto contro l'Inter ai rigori. Dalle probabili formazioni agli intrecci di mercato passando per dove vederla in tv: tutto quello che c'è da sapere su Lazio-Milan, semifinale d'andata di Coppa Italia.

Lazio-Milan, le probabili formazioni

Come detto la Lazio di Simone Inzaghi è costretta ad affrontare una vera e propria emergenza difensiva. Acerbi è infatti l'unico centrale a disposizione del tecnico. Radu è squalificato, Wallace, Luiz Felipe e Bastos sono invece infortunati. Gli ultimi due si sono allenati in gruppo, ma difficilmente Inzaghi li rischierà da inizio gara. Possibile quindi l'impiego della difesa a quattro, con Leiva a fianco di Acerbi con Marusic e Lulic come terzini. A centrocampo Romulo, Badelj e Parolo, con Correa e Milinkovic-Savic più avanzati alle spalle di Immobile. Per il Milan invece formazione tipo. Assente Reina, portiere di coppa, tra i pali ci sarà Gigio Donnarumma.

Lazio-Milan, le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-2-1): Strakosha; Marusic, Leiva, Acerbi, Lulic; Romulo, Badelj, Parolo; Milinkovic-Savic, Correa; Immobile. All. Inzaghi

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

Lazio-Milan, dove vederla in diretta Tv

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Lazio e Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Rai Uno. Inoltre la partita sarà disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Lazio-Milan, da Brahimi a Milinkovic-Savic: gli intrecci di mercato

Obiettivi in comune e un sogno per la mediana. Oltre che sul campo, Lazio e Milan si sfidano anche nel calciomercato. Biancocelesti e rossoneri monitorano infatti alcune occasioni di mercato e sono pronte a darsi battaglia. Una di queste occasioni è rappresentata da Yacine Brahimi. L'algerino, classe 1990, è in uscita dal Porto visto il contratto in scadenza a giugno. L'accordo con i portoghesi appare lontano e un suo addio sembra sempre più probabile. I due club però devono stare attenti alla forte concorrena inglesi: tanti sono i club di Premier che puntano al giocatore. Non solo Brahimi però. L'altra occasione di mercato si chiama Radamel Falcao. Il colombiano è stato già accostato in passato ai rossoneri, ma potrebbe rappresentare un'idea anche per la Lazio. Il giocatore ha infatti fatto tappa a Roma e un suo addio al Monaco appare sempre più probabile, complice il fatto che il club del principato sta attraversando una situazione tutt'altro che positiva. Occhi però anche sui giovani: entrambe le società valutano con interesse Edon Zhegrova, ala kosovara del Basilea classe 1999, arrivato in Svizzera a gennaio in prestito dal Genk. Tare conosce bene i talenti provenienti dai Balcani, mentre la nuova politica del Milan portata da Gazidis è proprio quella di investire principalmente su giocatori giovani e futuribili. Il sogno di Leonardo resta però Sergej Milinkovic-Savic: il serbo piace da tempo alla dirigenza milanista e il club meneghino, complici i tanti giocatori in scadenza di contratto, dovrà acquistare sicuramente almeno un paio di centrocampisti. Il serbo resta il sogno, ma trattare con Lotito non è mai cosa semplice.

