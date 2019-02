ROMA PASTORE SABATINI / Javier Pastore da colpo a flop di calciomercato. Nemmeno il suo più grande estimatore, Walter Sabatini, riesce a difenderlo: "Il suo rendimento mi imbarazza moltissimo - le parole a 'Teleradiostereo' dell'ex Ds della Roma e attuale Dt della Sampdoria - Non posso vederlo giocare così. Ho visto stadi in piedi per lui, in casa e in trasferta. L’ho visto giocare partite epiche, lui in prima persona trascinava tutta la squadra e dominava il campo. Deve attingere al suo orgoglio residuo per tornare Pastore: deve giocare bene per essere apprezzato. Ruolo? Non è un mediano di corsa, è un playmaker a tutto campo, con un livello di corsa eccezionale.

Deve stare sempre vicino alla palla. Si sposerebbe bene con il gioco di- ha sottolineato - perché fraseggia in ogni zona del campo, però non fatemi dire altro altrimenti vengo frainteso".

In conclusione Sabatini, espressosi anche sull'affare Zaniolo e sul suo possibile ritorno alla Roma, ha detto la sua su cosa servirebbe ai giallorossi per puntare a vincere: "La Roma necessita di un gruppo di giocatori in grado da soli di rappresentare uno zoccolo duro. Il vincere deve diventare abitudine, una necessità, ma deve essere nella testa dei calciatori, matura solo nella testa dei giocatori forti".

