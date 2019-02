CALCIOMERCATO ROMA SABATINI AFFARE ZANIOLO / Walter Sabatini potrebbe tornare alla Roma? Ai microfoni di 'Teleradiostereo' l'ex Ds, attualmente Direttore tecnico della Sampdoria, ha più che altro ribadito ancora una volta che l'esperienza in giallorosso è stata sicuramente la più importante della sua carriera da dirigente: "La Roma è stata il mio destino di vita, quindi non solo un fatto sportivo. La sentirò sempre mia, la Roma mi riguarderà sempre, anche se adesso ci sono meno giocatori che ho portato io. Le difficoltà alla Roma? Per sopravvivere qui servono autoironia e ironia, se non hai queste caratteristiche non ce la fai. Ho sofferto molto come sta facendo Monchi, ma non avere la Roma è molto peggio di soffrire avendola. Aperto al ritorno? Lasciatemi fare il mio lavoro periferico".

Sabatini si è poi espresso sull'acquisto di Dzeko - "E' nata pensando al bisogno di un nuovo eroe dopo Francesco Totti.

Tutte le squadre hanno bisogno del mito, del sogno che rassicuri i tifosi. Abbiamo avuto l'ardimento di farla" - e circa le possiblità della squadra didi approdare ai quarti di: "E' in salute e sta godendo di buona fortuna. A mio parere supererà il turno contro il". In conclusione l'ex dirigente della Roma ha fatto una precisazione in merito all'affare (che la Roma è pronta a blindare) , riconoscendo i meriti di Monchi, sempre più in direzione Arsenal : "Il ragazzo non l'ho portato io all’Inter, l’operazione l’ha fatta Ausilio e io l’ho solo approvata. E non ho mai aiutato la Roma a prenderlo, quindi voglio smentire delle indiscrezioni uscite oggi. Il giocatore alla Roma lo ha portato Monchi".