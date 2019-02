CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN MILAN / Due di picche della Juventus al Milan per Moise Kean.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dopo la vicenda Higuain e l'addio lampo dell'argentino ai rossoneri, il club campione d'Italia stando al 'Corriere di Torino' avrebbe rispedito al mittente il pressing del 'Diavolo', tornato alla carica per il baby attaccante dopo un primo interessamento nel mercato di gennaio. La Juventus intanto lavora al rinnovo dell'ex Verona, con Paratici che prossimamente dovrebbe incontrare l'agente del giocatore Raiola per fare il punto della situazione, con il classe 2000 attualmente in scadenza di contratto nel giugno 2020.