Inter, UFFICIALE: maglia speciale per i 20 anni di Nike. Sarà usata al derby

INTER UFFICIALE MAGLIA 20 ANNI NIKE / La parntership tra Inter e Nike compie 20 anni e come per il Barcellona, il colosso americano ha proposto una maglia speciale presentata ufficialmente questa mattina dopo settimane di indiscrezioni.

Design molto speciale, una sorta di collage, "ispirato a quello delle maglie delle 10 stagioni più significative per il club e per i tifosi" spiega l'Inter in una nota. La maglia sarà venduta in edizione limitata con soli 1908 (anno di fondazione dell'Inter, ndr) esemplari e sarà utilizzata dagli uomini di Lucianoin occasione del derby con il Milan del prossimo 17 marzo.