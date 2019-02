CHELSEA KEPA SARRI / Arriva la decisione del Chelsea in merito alla reazione di Kepa nella finale di Coppa di Lega contro il Manchester City, con il portiere spagnolo che aveva rifiutato la sostituzione di Sarri durante i tempi supplementari. Il club londinese ha comunicato la decisione di sanzionare l'ex Atheltic Bilbao con una multa pari ad una settimana di stipendio, che sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione Chelsea.

Sul sito ufficiale dei 'Blues' ci sono anche le scuse di Kepa: "Anche se c'è stato un malinteso, ho fatto un grosso errore per come ho gestito il momento.

Volevo scusarmi con l'allenatore, Caballero e tutti i miei compagni di squadra, oltre che con la società e i tifosi. Questo episodio mi servirà da lezione".

Anche Sarri si è nuovamente espresso sulla vicenda: "Con Kepa abbiamo parlato di quanto successo, è stata una buona conversazione. C'è stato un malinteso, però si è reso conto di aver commesso un grave errore per il modo in cui ha reagito. Si è scusato con me, i compagni e la società. Peccato che questo episodio abbia offuscato la buona prestazione della squadra contro il Manchester City, ma adesso dobbiamo lasciarci tutto alle spalle e pensare alla prossima partita. Per me il caso è chiuso".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui