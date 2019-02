CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI CONCEICAO / Potrebbero dividersi le strade della Lazio e di Simone Inzaghi il prossimo giugno.

Indipendentemente dal finale di stagione, con i biancocelesti in corsa per la qualificazione in Champions League e in semifinale di Coppa Italia dove incroceranno il. Il presidente- riporta 'Radio Radio' - avrebbe infatti già deciso per il divorzio con il tecnico piacentino, sulla panchina laziale dall'aprile 2016 e sotto contratto fino al 2020. Tra i papabili alla successione di Inzaghi in prima fila ci sarebbe Sergio, al momento alla guida del Porto.