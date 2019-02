CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MODRIC / Luka Modric è ormai prossimo al rinnovo con il Real Madrid. Sfuma quindi definitivamente un possibile sbarco in Serie A del Pallone d'Oro, che dopo il lungo corteggiamento dell'Inter della scorsa estate aveva attirato anche le attenzioni della Juventus.

Il croato prossimamente si legherà fino al giugno 2021 al club campione d'Europa, con la possibilità anche di chiudere la carriera alla 'Casa Blanca'. La firma virtuale di Modric sul nuovo contratto - svela il 'Mundo Deportivo' - sarebbe però arrivata nei mesi scorsi e precisamente dopo la conquista del Pallone d'Oro. Un accordo tenuto nascosto da Florentino Perez per evitare che altri big - come ad esempioe Kroos - bussassero anche loro alla porta del presidente merengue per il rinnovo. Modric al Real sarà il terzo giocatore più pagato dopo Sergio Ramos e