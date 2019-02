Fiorentina-Inter, lungo confronto: arriva lo stop per l'arbitro Abisso

FIORENTINA INTER ARBITRO ABISSO / Il lunghissimo recupero nel finale di Fiorentina-Inter è nulla in confronto alla coda polemica che si lascia dietro la gara del 'Franchi'.

Il rigore concesso alla formazione viola per un tocco di petto dell'interista Danilononostante la revisione al Var ha fatto infuriare l'ambiente nerazzurro che dopo lo sfogo dell'allenatore Lucianoha affidato alle parole dell'Ad Beppela posizione ufficiale del club: "Abbiamo subito un danno notevole e speriamo non sia irreparabile nell'economia di questo campionato" le sue parole ieri a margine del 'Premio Facchetti'. Marotta che, riferisce il 'Corriere dello Sport', nell'immediato post-partita aveva avuto un confronto con arbitro, VAR e vice-commissario proprio mentre stavano discutendo di quel rigore.

Ieri, nel frattempo, l'arbitro Abisso ha analizzato la sua prestazione con il designatore Rizzoli che lo stopperà per tre turni di campionato per permettergli di recuperare la serenità dopo anche gli insulti e le minacce ricevute sui social. Probabile inoltre, scrive 'La Gazzetta dello Sport', che non arbitri più l'Inter in questa stagione.

