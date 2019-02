CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMERO / La Juventus si appresta a definire la trattativa con il Genoa per Cristian Romero.

Come riporta 'Tuttosport' le due società si incroceranno nei prossimi giorni per cercare una quadra definitiva per il passaggio del giovane difensore argentino in bianconero, con il giocatore che comunque potrebbe restare per un altra stagione in Liguria per poi approdare a Torino nell'estate 2020. Juve e Genoa hanno già trovato l'accordo per il trasferimento di Romero, anche se resta da trovare l'intesa sul prezzo: i campioni d'Italia metterebbero sul piano 20 milioni più bonus, mentre il patron rossoblu Preziosi potrebbe alzare la valutazione fino a