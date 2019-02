CALCIOMERCATO INTER MOURINHO SPALLETTI / "Era un risultato importante che ci faceva svoltare e invece adesso si tornerà a scrivere che Spalletti è in bilico". Così, nell'infuocato post-partita di Fiorentina-Inter, aveva commentato amaramente proprio il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, che col pareggio in extremis in casa della Viola vede farsi ingombrante l'ombra di Milan e Roma distanti ora rispettivamente 2 e 3 punti.

Previsione azzeccata quella dell'allenatore toscano, che sa quanto conti la qualificazione alla prossima Champions League per il futuro della società ed il suo, e quindi con il quarto posto rimesso in discussione tornano ad aumentare le voci sul possibile addio in caso di fallimento.

In particolare è l'edizione odierna del quotidiano 'La Stampa' a rilanciare le ultime indiscrezioni sulla panchina nerazzurra. Voci di corridoio parlerebbero infatti di un sorpasso di José Mourinho nei confronti di Antonio Conte per l'Inter del dopo-Spalletti. Un ritorno, quello dello Special One, che sarebbe caldeggiato dal presidente Steven Zhang con la spinta dell'ex patron Massimo Moratti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui