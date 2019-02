CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / Toccata e fuga, una stagione e poi via. Destinazione? ManchesterUnited, con ogni probabilità. Questa è la clamorosa indiscrezione sul futuro di Cristiano Ronaldo che qualche giorno fa ha cominciato a circolare in particolar modo tra Spagna e Portogallo. Voci di un CR7 deluso e disposto ad accettare una nuova proposta a pochi mesi dal suo sbarco alla Juventus.

Voci che, venerdì sera, il ds bianconero Fabioaveva smentito a nome suo e della società Juventus.

In linea col direttore sportivo anche l'entourage del calciatore che secondo quanto riferisce 'Tuttosport' replica bollando come "scemenze totali" i ragionamenti sul futuro lontano dalla Juve. Per di più, il giocatore viene segnalato contento e motivato nella nuova realtà italiana e l'obiettivo di provare a vincere la Champions League con la Juventus lo stimola. E anche in caso di eliminazione con l'Atletico sarebbe orientato a riprovarci tra un anno.

