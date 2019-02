CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS NAPOLI / La prima questione da risolvere è il ritorno in campo. Mauro Icardi prosegue nel suo lavoro di fisioterapia con un programma a tappe che durerà almeno fino al 7 marzo: fino ad allora non si rivedrà in squadra e saranno monitorati i progressi del suo ginocchio. Parallelamente si giocherà la partita per il futuro all'Inter, quanto mai in bilico dopo la decisione da parte della società di togliergli la fascia da capitano. I dirigenti nerazzurri, come dichiarato dall'Ad Beppe Marotta, hanno comunque in mente di offrire il rinnovo del contratto a cifre importanti, ma l'incontro e la proposta slittano visto che la moglie-agente del calciatore, Wanda Nara, è volata a Dubai con i figli per una breve vacanza.

Calciomercato Inter, Icardi vuole la Serie A

Nonostante i 7 milioni di euro messi sul tavolo dalla dirigenza nerazzurra, l'entourage del giocatore dovrebbe respingere al mittente la proposta dopo aver avanzato una richiesta da 10 milioni all'anno.

E la discussione si allarga anche alla clausola rescissoria, che l'Inter non reputa un argomento importante poiché conta solo la volontà di Icardi di lasciare o meno, mentre Wanda la snobba a meno che non sia valida anche per l'Italia.

Questo il nodo che riporta il 'Corriere dello Sport'. Icardi e famiglia nel loro futuro vedono la Serie A, escludendo piste estere. Salvo proposte irrinunciabili da altri campionati che per il momento non si sarebbero viste, per motivi familiari e personali la famiglia Icardi non intende lasciare l'Italia. Prima del 'caso fascia' il desiderio era quello di restare all'Inter, magari con un ritocco dell'ingaggio, ora si aprono nuovi scenari e si valutano altre soluzioni sempre entro i confini nazionali. La Juventus ci aveva pensato prima di virare su Cristiano Ronaldo e in caso di addio di Dybala (anche l'ipotesi di scambio con Icardi è sul tavolo) può tornare alla carica nonostante il 'no' secco del presidente interista Steven Zhang, mentre per il Napoli è un vecchio pallino ma le cifre dell'ingaggio sono importanti.

