CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO / Una nuova conferma all'ipotesi Marcelo per la Juventus arriva dall'Argentina: a 'Radio Rivadavia' ha parlato Ricardo Schlieper, agente di Nicolas Tagliafico, terzino dell'Ajax accostato anche al Real Madrid. Il procuratore ha spiegato: "Tagliafico è uno dei nomi sulla lista degli obiettivi del Real Madrid perché Marcelo potrebbe passare alla Juventus, io èerò non ho ancora sentito il Real Madrid".

L'agente continua: "Vari club hanno chiesto informazioni sul suo contratto con l'. Non ha una clausola ma il club ha in mente un certo prezzo che vale per alcuni club euripei tra cui uno spagnolo. Credo sia arrivato il momento per dare una svolta alla sua carriera".

Marcelo è da tempo accostato alla Juventus e l'arrivo di Solari lo ha spinto ai margini del Real Madrid: nelle ultime gare dei blancos si è quasi sempre accomodato in panchina e la sua avventura al 'Bernabeu' sembra essere giunta al capolinea.

