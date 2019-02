CALCIOMERCATO JUVENTUS KROOS / La sostituzione di ieri contro il Levante non sarebbe andata già a Toni Kroos: il centrocampista tedesco, riferisce 'Mundo Deportivo', avrebbe preso con disappunto la scelta di Solari di tirarlo fuori dal campo con il punteggio ancora in parità e non avrebbe nascosto il suo malcontento. Una situazione che va ad aggiungersi a quella di Bale che non ha esultato nella stessa partita dopo aver segnato il gol della vittoria.

Per entrambi il futuro potrebbe essere lontano dal 'Bernabeu': per Kroos si sono fatti anche i nomi di. I bianconeri potrebbero far partire l'assalto soprattutto se in panchina dovesse esserci(candidato principale in caso di addio di), mentre i nerazzurri sono alla ricerca di innesti di qualità per ridurre il gap proprio con i bianconeri. Molto comunque si deciderà tra qualche settimana quando ilsarà chiamato a decidere il nome dell'allenatore della prossima stagione e quindi si capirà qualcosa in più anche sul futuro di Kroos.