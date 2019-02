CALCIOMERCATO REAL MADRID MARIANO DIAZ / Appena 8 spezzoni di partite in campionato e un solo gol: Mariano Diaz si aspettava sicuramente un altro rendimento quando in estate è stato riacquistato dal Real Madrid. L'attaccante della Repubblica Domenicana, complice anche un infortunio, ha visto il campo poche volte e non è quasi mai riuscito ad incidere.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A tre mesi dalla fine della stagione il suo futuro sembra segnato: con Florentinoche è pronto a rivoluzionare la rosa e regalare colpi da novanta in attacco, l'ex Lione è destinato a lasciare il 'Bernabeu'. Le prossime settimane saranno decisive in questo senso ma appare difficile che possa conquistarsi un posto di primo piano con i blancos: in passato per lui si era parlato anche di Italia.